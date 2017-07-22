Суббота, 22 Июля 2017 года
23:55:51 МСК

Во Франции осквернили могилу маршала Петена

Происшествия

Инцидент произошел в ночь на субботу, 22 июля, на кладбище Порт-Жуанвиль в департаменте Вандея

Во Франции осквернили могилу маршала Петена
Петен и Гитлер

Париж, 22 июля 2017, 22:27 — REGNUM  Во Франции неизвестные осквернили могилу маршалаАнри Филиппа Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство в годы немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Об этом сообщают Вести.Ru.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 22 июля, на кладбище Порт-Жуанвиль в департаменте Вандея.

«Хулиганы сломали крест и расписали надгробие краской, — говорится в сообщении. — Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства произошедшего».

Другие подробности пока неизвестны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кладбищенский вандализм