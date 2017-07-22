В Ростове-на-Дону совершил аварийную посадку пассажирский самолет

Ростов-на-Дону, , 21:21 — REGNUM В аэропорту Ростова-на-Дону совершил аварийную посадку пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании «Якутия». Об этом сообщает в субботу, 22 июля, телеканал Life.

«Причиной случившегося стало задымление на борту авиалайнера, после которого в салоне возникла паника», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины задымления в самолете, следовавшего по маршруту Симферополь — Москва.

Отмечается, что пассажиров воздушного судна отправят в пункт назначения на другом авиалайнере.