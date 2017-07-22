В Псковской области введён карантин по африканской чуме свиней

Псков, , 20:45 — REGNUM В Псковском районе Псковской области введён карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующий указ подписал сегодня, 22 июля, вице-губернатор Максим Жаворонков.

Вирус АЧС выявлен у трёх свиней в подсобном хозяйстве исправительной колонии в деревне Середка.

На территории хозяйства, где были обнаружены заражённые животные, введён полный комплекс профилактических и карантинных мероприятий, в том числе запрещён ввоз и вывоз животных, вход посторонних лиц, въезд транспорта. На весь период карантинных мероприятий территория хозяйства находится под тщательным мониторингом.

На въездах в зону угрозы распространения АЧС и в самом эпизодическом очаге установлены заградительные посты с дизбарьерами.

Движение по трассе Псков — Гдов — Сланцы ограничено и организован объезд зоны для большегрузного транспорта.

Отмечается, что в радиусе 5 км от очага АЧС — в первой угрожаемой зоне — в кратчайшие сроки будут изъяты все имеющиеся свиньи, в том числе в личных подсобных хозяйствах.

Напомним, африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. Для человека это заболевание безопасно.