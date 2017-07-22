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В Санкт-Петербурге из-за града появились небольшие сугробы

Происшествия

Из-за разгула стихии ряд улиц города были подтоплены

В Санкт-Петербурге из-за града появились небольшие сугробы
Град

Санкт-Петербург, 22 июля 2017, 19:52 — REGNUM  На улицах в Санкт-Петербурге, где 22 июля прошел сильный град, появились небольшие сугробы. Об этом передает агентство FlashNord.

«Необжиданное природное явление можно было наблюдать в Московском и Адмиралтейском районах города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за разгула стихии ряд улиц города были подтоплены.

Интернет-пользователи выкладывают в социальных сетях фотографии, на которых видно, как прохожие перемещаются по «снежным» улицам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля в центре Москвы выпал град размером с горошину.

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