В Тюмени нашли пропавшего трехлетнего ребенка

Тюмень, , 17:51 — REGNUM Трехлетнего малыша, пропавшего без вести в Тюмени, удалось найти. Об этом сообщает в субботу, 22 июля, Управление МВД России по Тюменской области.

«В отношении него (ребенка) противоправных действий совершено не было, — говорится в сообщении. — Проводится проверка обстоятельств случившегося».

Отмечается, что малыш был обнаружен возле одного из домов по ул. Рейдовая.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 22 июля в Тюмени полиция разыскивает трехлетнего ребенка, который ушел из своего дома и пропал без вести.