Суббота, 22 Июля 2017 года
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На Украине заявили о задержании трех граждан России

Происшествия

«Все трое мужчин оказались гражданами РФ, которые незаконно перешли украинско-российскую границу»

Киев, 22 июля 2017, 16:58 — REGNUM  В Сумской области Украины пограничники задержали трех граждан России, которые пересекли границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщается в субботу, 22 июля, на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госграницы возле населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской области задержал трех нарушителей госграницы Украины, — говорится в сообщении. — Все трое мужчин оказались гражданами РФ, которые незаконно перешли украинско-российскую границу».

Отмечается, что среди задержанных двое мужчин 39 и 27 лет, а также 15-летний подросток. Задержанные молодые люди, перешедшие границу пешком, доставлены в пограничное подразделение.

«Всего с начала 2017 г. пограничниками Сумского отряда задержано 196 нарушителей государственной границы», — говорится в сообщении.

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