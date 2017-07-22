В Старобельске киевские силовики изнасиловали харьковчанку

Старобельск, Украина, , 14:48 — REGNUM Солдаты Вооруженных сил Украины совершили групповое изнасилование жительницы Харькова, которая приехала в подконтрольный украинской армии Старобельск. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил представитель Центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

«В Старобельске двое пьяных украинских военных изнасиловали молодую женщину. Инцидент произошел в парке культуры и отдыха. 21 июля 2017 года на горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение гражданки А., жительницы города Старобельск. Женщина рассказала, что вечером 20 июля 2017 года они вместе со своей студенческой подругой, приехавшей к ней из города Харьков погостить, сидели в кафе «Сармат» городского парка культуры и отдыха», — рассказали в МВД.

К женщинам подсели два нетрезвых человека в военной форме и настойчиво пытались познакомиться, а когда подруги попытались уйти, насильно усадили их за стол.

«Нас даже в туалет под конвоем водили. Мы тогда решили схитрить: сделали вид, что согласились с ними «погулять» и пригласили потанцевать. Дождались, пока расслабятся, и бросились в разные стороны. Дальше я, как условились, побежала домой. Но подруга пришла только через два часа — в порванном платье, с ссадиной на голове», — рассказала жительница Старобельска.

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Заявительница сообщила, что ее подругу на территории парка догнали украинские солдаты и изнасиловали непосредственно в самом парке.

«Она у меня всю ночь в ванной просидела — отмывалась и плакала. А утром заявила, что уезжает домой», — добавила женщина.

Кроме того, сотрудник Центра по взаимодействию с общественностью Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики сообщил, что украинские военнослужащие в Сватово (подконтрольно Киеву) меняют боеприпасы на алкоголь и наркотики.

«На горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение от жительницы Сватово. По ее словам, недавно они с мужем устроили уборку в одном из сараев, во время которой нашли тайник с несколькими гранатами. Подозрение в создании схрона пало на младшего сына-подростка. После разговора с отцом мальчик признался, что выменял боеприпасы у военных, дислоцирующихся здесь же, в городе, на площади имени 50-летия Победы. Предметом обмена со стороны подростка была водка, припасенная на свадьбу старшего ребенка. Гранаты отец сдал в «нацполицию», сказав, что нашел на улице. А пацана, наверное, отправим в Россию к родственникам», — рассказала заявительница.

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Луганские правоохранители приступили к расследованию данного инцидента и, по предварительным данным, преступная деятельность киевских силовиков подтвердилась.

«Факт был внесен в Книгу учета происшествий и преступлений МВД ЛНР. По предварительным результатам начатой проверки, факт торговли боеприпасами военнослужащими ВСУ подтвердился», — отметили в МВД.

В Национальной полиции Украины не мешают солдатам Вооруженных сил торговать оружием, несмотря на то, что давно знают о подобных фактах.

«Если откровенно, то секрета здесь никакого нет. В городе все знают: если тебе нужно что-то из «военного» — иди на улицу 50 лет Победы. Граната-«лимонка» там стоит бутылку водки или спичечный коробок марихуаны. Пистолет Макарова можно взять за четыре тысячи гривен. Также продается форма, снаряжение. Мы бы давно это прекратили, только связываться с вояками нам запрещают», — рассказал источник МВД ЛНР в украинских правоохранительных органах.

Министр внутренних дел Республики Игорь Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов ЛНР.