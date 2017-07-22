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В центральной Италии произошло землетрясение

Происшествия

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала

Рим, 22 июля 2017, 09:27 — REGNUM  В Центральной Италии произошло землетрясение. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Сообщается, что землетрясение произошло в районе города Аматриче, который сильно пострадал в результате мощного землетрясения 2016 года. Тогда жертвами подземных толчков стали 298 человек.

Сейчас, по данным Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров.

Магнитуда подземных толчков оценивается в 4,2.

Жители ближайших населенных пунктов сообщили, что ощутили колебания земной поверхности. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

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Землетрясения в Италии