Суббота, 22 Июля 2017 года
08:45:04 МСК

В Афганистане вертолёты НАТО убили 12 солдат правительственных сил

Происшествия

Авиаудар был нанесён по ошибке

Кабул, 22 июля 2017, 08:39 — REGNUM  Боевая авиация военного блока НАТО нанесла ошибочный авиаудар в Афганистане по лагерю правительственных войск. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Associated Press.

Напомним, об инциденте стало известно 21 июля. Вертолёты НАТО, задействованные в операции «Решительная поддержка», нанесли удар по лагерю в районе Гершек провинции Гильменд, где базируются афганские правительственные силы.

Эту информацию подтвердил штаб операции «Решительная поддержка». Западные военные начали расследование инцидента.

Сперва сообщалось о как минимум 17 погибших афганских военнослужащих.

Однако теперь полиция провинции Гильменд сообщила, что подтверждает гибель 12 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор