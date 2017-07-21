МИД РФ дал рекомендации туристам в Турции и Греции после землетрясения

Москва, , 22:49 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ рекомендует гражданам России, находящимся в Греции и Турции, после произошедшего в Эгейском море землетрясения сохранять спокойствие, поддерживать связь с туристическими операторами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей. Соответствующая рекомендация опубликована сегодня, 21 июля, на сайте МИД РФ.

«Находящимся в зоне стихийного бедствия россиянам рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ отмечает, что местные власти контролируют ситуацию. На острове Кос, который сильнее всех пострадал от землетрясения, продолжает функционировать международный аэропорт, также осуществляется бесперебойное движение скоростных и малотоннажных судов. В пострадавших от землетрясения районах Турции работают спасатели.

По данным посольства Российского Федерации в Афинах и генерального консульства России в Анталье, жертв и пострадавших среди российских граждан нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение в Эгейском море произошло в ночь на 21 июля. По данным геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,7. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от турецкого города-курорта Бодрум и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По предварительным данным, в результате землетрясения погибли два человека на острове Кос — гражданин Турции и подданный Швеции. Ранения получили более 120 человек.

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