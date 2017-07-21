За последние пять лет ВВС Индии потеряли 29 самолетов

Нью-Дели, , 21:31 — REGNUM За последние пять лет в результате ошибки пилотирования или технической неисправности индийские ВВС потеряли 29 самолетов, сообщает 21 июля Press Trust of India.

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Представитель оборонного ведомства Индии Субхаш Бхамре заявил, что с 2012 года по 18 июля 2017 года ВВС Индии потеряли 29 самолетов, включая пять истребителей Су-30.

Бхамре добавил, что каждое авиапроисшествие с участием самолетов ВВС Индии расследуется специальной следственной комиссией. После завершения расследования военное руководство получает рекомендации.

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Напомним, в марте текущего года в Индии на территории северо-западного штата Раджастан разбился истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Самолет упал на один из жилых домов местной деревни. Травмы и ожоги получили трое жителей деревни.

Оба пилота истребителя успели катапультироваться и не пострадали.

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