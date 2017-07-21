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Взрыв прогремел в центре Лондона

Происшествия

Полиция эвакуировала Британский музей

Взрыв прогремел в центре Лондона
Марина Захарова © ИА REGNUM
Лондонская полиция

Лондон, 21 июля 2017, 21:04 — REGNUM  В центре столицы Великобритании прогремел взрыв. Об этом сегодня, 21 июля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел в центре Лондона на Рассел-сквер. По предварительным данным, правоохранительные органы произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Также стало известно, что лондонская полиция эвакуировала Британский музей, который расположен рядом с местом происшествия.

Другие подробности пока не приводятся.

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