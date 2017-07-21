ДНР опровергает массовое отравление младенцев гуманитарной помощью

Донецк, , 19:14 — REGNUM В ДНР уровень заболеваемости кишечными инфекциями среди детей не превышает среднестатистического показателя. Украинские СМИ распространяют ложную информацию о массовом отравлении младенцев детским питанием из российской гуманитарной помощи. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

«Украинские СМИ в своих информационных кампаниях не останавливаются ни перед чем, вплоть до того, что осмеливаются устанавливать ложные «диагнозы» детям Республики и публикуют различного рода медицинские «заключения». Об опасности такого подхода предупреждают врачи и спасатели ДНР. На этот раз укроСМИ выдало очередной информационный вброс о том, что якобы «в Донецке зафиксировано массовое поступление детей до года, от года и старше в инфекционное отделение больницы имени Вишневского. Отравления могли вызывать сырки «Агуша» и детское питание из гуманитарной помощи (мясные пюре и каши)», — говорится в сообщении.

Кроме того, главный врач коммунального учреждения «Центральная городская клиническая больница № 1 г. Донецка» (больница Вишневского) Елена Баун заявила, что госпитализированные с острой кишечной инфекцией дети не потребляли детское питание российской гуманитарной помощи.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости кишечными инфекциями среди детей не превышает среднестатистического. В нашей больнице находятся в стационаре малыши, которые заболели острой кишечной инфекцией вследствие того, что их родителями был нарушен процесс термообработки свежих овощей и не соблюдались условия хранения готовой продукции. Никто из заболевших не употреблял сырки «Агуша» или детское питание из гуманитарной помощи», — сказала Баун.

В свою очередь главный врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы ДНР Сергей Бондаренко подчеркнул:

«За период с 14.07.2017 по 20.07.2017 на территории ДНР по предварительным диагнозам зарегистрировано 173 случая острых кишечных инфекций. Показатель ниже средне-многолетнего на 24,3%. Наибольшее количество опрошенных связывают заболевание с употреблением немытых овощей и фруктов, а также домашней кулинарии, приготовленной с нарушениями технологии приготовления».

При этом в пресс-службе МЧС ДНР заверили, что все продукты из гуманитарных наборов хранятся с соблюдением всех санитарных норм и температурного режима.

«Все детское питание, которое поступает в Республику по линии гуманитарной помощи от МЧС Российской Федерации, хранится на специализированных складах МЧС ДНР, где соблюдаются температурный режим и все санитарные нормы. Фактическая температура в месте хранения составляет +20˚С. Крайние сроки годности детского питания, находящегося на складах хранения: декабрь 2017-февраль 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 19−20 июля украинские СМИ со ссылкой на массовые сообщения в соцсетях Донецка (ДНР) писали о массовом отравлении малышей. Так, по словам родителей, в ночь с 18 на 19 июля в инфекционное отделение больницы Вишневского (Донецк) поступило большое количество детей в возрасте от одного года и старше с отравлением. Как выяснили родители и медики, причиной проблем со здоровьем стало употребление детьми творожков одной из российских марок, которые продаются в донецких магазинах, а также детского питания из гуманитарной помощи РФ — мясные пюре и каши.