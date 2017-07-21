Взрыв сжиженного газа в КНР: двое погибших, десятки раненых

Ханчжоу, Китай, , 18:47 — REGNUM Взрыв сжиженного газа привел к гибели двух человек в столице провинции Чжэцзян — городе Ханчжоу на юге Китая, передает 21 июля агентство «Синьхуа».

Взрыв прогремел одном из городских ресторанов в районе 8:30 утра поместному времени, оставив после себя выжженную площадь размером 200 кв. метров. Известно по меньшей мере о двух погибших и десятках раненых.

Пламя и сильный жар повредили стекла на проезжавших мимо автомобилях, включая автобус, что и стало основной причиной серьезных ранений.

Среди раненых значатся работники ресторана, а также пассажиры проезжавших мимо транспортных средств и переходы.

Районная полиция установила личности двух погибших и сообщила о трагедии их родственникам. Один из них находился в автобусе в момент взрыва, другой — катался поблизости на велосипеде.

Правоохранители уже взяли под стражу владельца ресторана. Власти обещают провести тщательное расследование инцидента и установить в ближайшее время все обстоятельства трагедии, а также наказать виновных. В настоящий момент пожар ликвидирован.