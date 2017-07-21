Два человека погибли при сносе многоэтажного здания в Шанхае

Шанхай, Китай, , 18:20 — REGNUM Два человека погибли в результате несчастного случай при сносе многоэтажного здания в Шанхае, передает 21 июля агентство «Синьхуа».

По сведениям местных властей, происшествие случилось после обеда 21 июля по местному времени.

При сносе многоэтажного здания осколки и обломки рухнули на близлежащий отель, оставив под завалами неустановленное число людей.

По меньшей мере известно о двух погибших, еще как минимум один находится под обломками.

Как утверждают источники агентства, число жертв может существенно возрасти.

Полиция и пожарные прибыли на место трагедии и принимают участие в поисково-спасательной операции. В настоящее время проводится расследование всех аспектов трагедии.