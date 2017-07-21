Отравившиеся в Калининграде студенты прибыли из пяти регионов России

Калининград, , 18:15 — REGNUM В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту массового отравления студентов. В совершении преступления компетентные органы подозревают частного предпринимателя Леонида Клёванного, который организовал общепит.

Как сообщили сегодня, 21 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, студенты прибыли в Калининградскую область из разных российских регионов, в частности из Московской области, Санкт-Петербурга, Татарии, Чувашии, Оренбургской области. Молодые люди работали в рамках стройотряда по договору с предприятием «Энергосетьстрой», прокладывая электросети.

Обеды стройотрядовцам доставляли в пластиковых контейнерах на обычном транспорте. 19 июля после ужина несколько десятков студентов почувствовали боль в животе и тошноту.

Наутро число отравившихся возросло до 56 человек. Четверо из них госпитализированы в Калининградскую областную инфекционную больницу.

Для расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») создана следственная группа из сотрудников сразу пяти отделов регионального управления СКР. Ход следствия находится на контроле руководства ведомства.

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