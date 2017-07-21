ДТП на севере Китая: 11 погибших, есть раненые

Шицзячжуан, Китай, , 18:14 — REGNUM Количество жертв ДТП в провинции Ханчжоу на севере Китая возросло до 11 человек, сообщает 21 июля агентство «Синьхуа».

Несчастный случай произошел около 8:30 утра по местному времени, когда грузовик столкнулся автобусом на скоростной автомагистрали близ одной из деревень уезда Юйсянь.

В результате восемь человек скончались на месте, еще двенадцать получили ранения.

Трое раненых позже скончались в госпитале. Девять человек в настоящее время получают необходимое лечение, при чем один находится в крайне тяжелом состоянии.

Как утверждают власти, расследование обстоятельство случившегося будет продолжено до выяснения всех деталей трагедии.