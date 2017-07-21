Пятница, 21 Июля 2017 года
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ДТП на севере Китая: 11 погибших, есть раненые

Происшествия

Несчастный случай произошел около 8:30 утра по местному времени, когда грузовик столкнулся автобусом на скоростной автомагистрали близ одной из деревень уезда Юйсянь

Шицзячжуан, Китай, 21 июля 2017, 18:14 — REGNUM  Количество жертв ДТП в провинции Ханчжоу на севере Китая возросло до 11 человек, сообщает 21 июля агентство «Синьхуа».

Несчастный случай произошел около 8:30 утра по местному времени, когда грузовик столкнулся автобусом на скоростной автомагистрали близ одной из деревень уезда Юйсянь.

В результате восемь человек скончались на месте, еще двенадцать получили ранения.

Трое раненых позже скончались в госпитале. Девять человек в настоящее время получают необходимое лечение, при чем один находится в крайне тяжелом состоянии.

Как утверждают власти, расследование обстоятельство случившегося будет продолжено до выяснения всех деталей трагедии.

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Дорожно-транспортные происшествия