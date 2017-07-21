Гидрометцентр: В Москве ожидается потепление

Москва, , 17:45 — REGNUM С 25 июля в Москве начнёт повышаться температура воздуха, который может прогреться до +30 °C, сообщает 21 июля Гидрометцентр.

По информации специалистов Гидрометцентра, 27 июля температура воздуха достигнет отметки +24…+29 °C, а к 28 июля воздух может нагреться до +31 °C.

Всё это время в российской столице будет солнечно, а осадков не ожидается. Лишь местами возможен кратковременный дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленное 20 июля экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, 21 июля было продлено.

По прогнозам синоптиков Росгидромета утром 21 июля местами в г. Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12−17 м/с.

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