Костромская область: клещи заразили энцефалитом и боррелиозом 90 человек

Кострома, , 17:06 — REGNUM С начала лета клещи покусали 5647 жителей Костромской области, об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. В прошлом году за схожий период от укусов животных пострадали на 395 человек больше. Ведомство представило данные по состоянию на 17 июля 2017 года.

Количество детей, укушенных членистоногими, составило 1373 — или 24% от общего количества обратившихся. По результатам исследований вирус энцифалита найден у 18 человек, клещевой боррелиоз — у 72.

Костромская область боролась с клещами с помощью двухэтапной обработки территории, к которой были привлечены специалисты военной академии химической и биологической защиты. В общей сложности, от клещей было обработано почти 3 000 гектаров, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что Кострома занимает 6 место по обращаемости населения с укусами клещей. С 2014 по 2016 год в области наблюдалось учащение выявления вируса энцефалита — на 1/3, боррелиоза — в 1,7 раза.

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Недавно прокуратура Судиславского района потребовала от руководителя администрации муниципалитета Игоря Филинкова провести повторную обработку территории от клещей. Надзорный орган считает, что «сотрудники администрации ненадлежащим образом осуществляли контроль эффективности проведенной аккарицидной обработки», из-за чего от укусов клещей пострадали 21 человек.