В Калуге адвокат передала следователю взятку 750 тыс. рублей

Калуга, , 17:05 — REGNUM Взятку в сумме 750 тыс. рублей передала 20 июля следователю по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР 55-летняя женщина — адвокат. Об этом 21 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника следственного управления СК России по Калужской области Михаил Сикулин.

По его словам, член калужской коллегии адвокатов, рассчитывая, что взятка повлияет на изменение следователем меры пресечения двоим обвиняемым, содержащимся под стражей, на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Между тем, передача денег проходила под оперативным подразделением УМВД России по Калужской области совместно со следователем СК России. На допросе в следственном отделе взяткодатель дала признательные показания. Женщина имеет статус адвоката с 1984 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Напомним, в 2016 году калужские полицейские установили более 133 преступления коррупционной направленности Выявлено 106 фактов взяточничества, из которых 22 — получения взятки, 26 — дачи взятки, 5 фактов посредничества во взяточничестве. За минувшим год увеличился средний размер взятки, который в калужском регионе составил 381 тыс. рублей.