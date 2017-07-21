Житель Удмуртии взломал сайт правительства республики

Ижевск, , 16:41 — REGNUM В отношении жителя Удмуртии утверждено обвинительное заключение по ч.1 ст.272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Следствием установлено, что 17 сентября 2016 года «осуществил через глобальную компьютерную сеть «Интернет» неправомерный доступ к находящейся на портале технической и методической поддержки электронного правительства Удмуртской Республики информации», которая охраняется законом. Применяя имеющиеся специальные познания в области компьютерной техники и информационных технологий «хакер» умышленно произвел модификацию информации.

В ведомстве подчеркнули, что за данное преступления злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2015 года портал Росприроднадзора по Удмуртии дважды подвергался хакерской атаке. Вместо главной страницы портала появлялся логотип палестинской организации El Moujahidin и послание на английском языке, авторы которого требовали прекратить убивать мусульман по всему миру.

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В обоих случаях специалистам удалось в кратчайшие сроки восстановили работоспособность сайта.