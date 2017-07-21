«Может угрожать свидетелям»: экс-мэра Дзержинска могут заключить под стражу

Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM Ходатайство об аресте экс-мэра Дзержинска (Нижегородская область) Виктора Портнова поступило в суд.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», следствие полагает, что оставаясь на свободе, может угрожать свидетелям, которые находятся в его подчинении.

Кроме того, следствие напоминает, что перед задержанием Портнов пытался покинуть пределы Российской федераци.

В связи с этим следствие просит суд избрать для Портнова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Дзержинска, бывший депутат областного Законодательного собрания, а ныне заместитель директора Дзержинского политехнического института (ДПИ) НГТУ Виктор Портнов был задержан по подозрению в хищении подвесного потолка в одном из городских зданий.

Следствие полагает, что по поручению Портнова водном из муниципальных зданий Дзержинска велись работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения.

Стоимость разобранного потолка оценивается в 410 тыс рублей.

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