Во Владимирской области из-за аварии без газа остались 8 тыс. человек

Александров, Владимирская область, , 15:04 — REGNUM В городе Александров Владимирской области более 8 198 человек остались без газа из-за работ по ликвидации аварии. Как сообщает РИА «Новости», вечером 20 июля сработал предохранительный запорный клапан на газораспределительном пункте, из-за чего подачу газа пришлось остановить. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются.

«ГРП принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Владимир» (ДЗО АО «Газпром газораспределение»). Прекращено газоснабжение 8,198 тысячи абонентов», — цитирует издание источника.

Как сообщает ГТРК «Владимир» со ссылкой на директора филиала АО «Газпромгазораспределение Владимир» в Александрове Максима Глазкова, на место были вызваны сотрудники МЧС, аварийные службы, а также местные чиновники. Было принято не эвакуировать жильцов домов.

«Место утечки было обнаружено путём бурового осмотра. После этого был перекрыт газопровод. Специалисты провели внеплановый обход всего газопровода в центре города и обнаружили проблемный участок на улице Кубасова. Теперь газ пущен в обход проблемного места, где продолжаются работы. В настоящее время газ вернулся в дома жителей районного центра. Однако без газа остаются три котельные», — цитирует издание Максима Глазкова.

Между тем, ранее, 18 июля, в городе была авария на газопроводе, из-за которой более 100 человек были эвакуированы. Также не получали газ почти 9 тысяч человек.

Загазованность была обнаружена в колодце №25. После этого авария была устранена.