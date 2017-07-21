Распорядителя недрами Чечни обвинили во взяточничестве

Грозный, , 14:37 — REGNUM К пяти годам колонии строгого режима приговорили бывшего руководителя управления по недропользованию Чечни Илеса Ямалханова. Причиной столь сурового наказания стала взятка в особо крупном размере, которую он получил от представителя акционерного общества «Ставропольнефтегеофизика» в 2013 году, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Злоумышленник сам предложил руководству компании предоставить преимущества в конкурсе на госконтракт на выполнение работ по геолого-геофизическому исследованию синклинальных зон Терско-Каспийского прогиба на территории Чечни.

Начальная цена контракта составляла 80 млн рублей. Свое покровительство при участии в конкурсе Ямалханов оценил в 6 млн рублей.

В конце мая 2013 года конкурсная комиссия, председателем которой он был, рассмотрела заявки участников на заключение госконтракта и признало ОАО «Ставропольнефтегеофизика» победителем. Сам чиновник в соответствии с ранее достигнутой договоренностью получил требуемую сумму.

Сначала чиновник получил часть денежных средств в размере 2 млн рублей, а затем еще 4 млн рублей ему были переданы во время встречи на территории Кабардино-Балкарии.

Заводской суд Грозного признал его виновным в коррупционном преступлении и лишил свободы на пять лет. Ямалханову также запретили занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанные с выполнением в них организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на крупной взятке попался в марте 2017 года оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию экстремизму в дагестанском городе Дербенте. За 3 млн рублей он обещал местной жительнице помощь в поимке преступников, совершивших разбойное нападение на нее.

Еще один сотрудник правоохраниетльных органов — начальник одного из отделов Следственного комитета по Дагестану — попал под уголовное преследование по подозрению в вымогательстве 63 млн рублей у бизнесмена из города Махачкалы.

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