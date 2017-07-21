В Сочи бабушка била и прижигала внучку раскалённым утюгом

Сочи, Краснодарский край, , 14:33 — REGNUM В Краснодарском крае малолетняя девочка стала жертвой истязания со стороны родной бабушки. В настоящее время в отношении 68-летней жительницы Сочи возбуждено уголовное дело по п."б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего). Однако, тюремного заключения мучительнице, вероятнее всего, удастся избежать. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 20 июля, согласно заключению проведенной судебно-психиатрической экспертизы женщина страдает психическим расстройством.

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Истязаниям свою маленькую внучку бабушка, по версии следствия, подвергла 13 апреля 2017 года. Будучи дома, женщина не только оттаскала девочку за волосы, но и несколько раз ударила ребёнка об пол и предметы мебели, а также нанесла удары ногой в живот и грудную клетку. Досталось внучке и душевой лейкой по спине.

Отведя девочку на кухню, бабашка три раза приложила к её телу раскаленный утюг. О произошедшем родственникам рассказали братья девочки, а взрослые затем обратились в полицию.

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Экспертиза показала, что женщина не осознавать характер своих действий. Дальнейшую судьбу жительницы Сочи решит суд, куда направлены материалы уголовного дела. Сторона гособвинения просит отправить женщину на принудительное лечение.

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