В Екатеринбурге горит склад — брошены дополнительные силы

Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Селькоровской горит ангар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Изначально площадь огня была порядка 300 кв. метров. Но затем она возросла до 1000 кв. метров.

На тушение огня брошены дополнительные силы. Работают 29 единиц техники и 72 человека.

Также на место ЧП направлен беспилотный летательный аппарат.

Распространению огня спосбствовала высокая горючая загрузка ангра. Внутри находится склад с продуктами питания.