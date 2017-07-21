Экстренное торможение поезда в Саратовской области: погибла пенсионерка

Саратов, , 14:03 — REGNUM В Саратове проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования 64-летней жительницы. Как сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не услышала сигналы машиниста, который применил экстренное торможение.

«По версии следствия, 20 июля примерно в 22:45 минут на 218 км станции «Сухой Карабулак», расположенной в черте поселка Сухой Карабулак Саратовской области, была смертельно травмирована 64-летняя женщина. По словам машиниста пассажирского поезда № 128 сообщением «Красноярск-Адлер», местная жительница, вместе с мужем и подругой стали переходить железнодорожное полотно в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист поезда предпринял все необходимые меры по предотвращению несчастного случая — подал сигналы световые и большой громкости, но компания не реагировала, тогда машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния поезд сбил 64-летнюю местную жительницу», — пояснили в ведомстве.

Проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Южного следственного управления на транспорте СКР 14 июля на 824 км перегона станции Татищево-Курдюм в черте деревни Ильиновка Татищевского района Саратовской области, составом пассажирского поезда поездом № 86 сообщением «Москва-Махачкала» был смертельно травмирован 49-летний мужчина. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

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