Никита Колесников осуждён по делу Минкультуры

Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве вынесен первый приговор по резонансному делу о масштабных хищениях бюджетных средств Минкультуры на реставрацию объектов культурного наследия. Советник генерального директора ООО «Линнит консалтинг» Никита Колесников, участвовавший в обналичивании похищенных средств, получил пять лет лишения свободы условно, пишет «Коммерсант».

Никита Колесников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что он вступил в преступную группу вместе с чиновниками министерства, целью которой было «системное хищение бюджетных средств» путём обеспечения выигрышей тендеров подконтрольными им компаниями, утверждение липовой документации о выполненных работах и обналичивание похищенных денег. Сообщается также, что присваивалось от 5 до 15% средств, а компании, входящие в подконтрольный Колесникову холдинг «Роспан», выигрывали несколько лет тендеры на реставрацию. Сам бизнесмен занимался обналичкой.

Решение вынес Дорогомиловский суд. Колесникова признали виновным и назначили пять лет условно со штрафом в 800 тыс. рублей.

По данным ряда СМИ, Колесников является советником генерального директора одной из коммерческих фирм и основателем группы компаний «Савва». Отметим, в Чувашии Никита Колесников не единожды был фигурантом уголовных дел, но в отношении него все они прекращались. Как ранее сообщало ИА REGNUM, московской группе «Савва», под покровительством президента Николая Федорова развернувшей свою деятельность в республике в середине 90-х со строительства завода по производству керамики «Сантек», в середине 2000-х уже принадлежали успешно пережившие «лихие 90-е» Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика, хлопчато-бумажный комбинат, Новочебоксарский ДСК, а также несколько строительных компаний, ряд СМИ, в том числе телеканал. Холдинг отличился громким началом жилищного строительства «Финской долины», пятизвёздочного «Сувар-отеля», федерального проекта «Новый город», наконец, новыми брендами в текстильной отрасли под объединённой «Волжской текстильной компании» (ВТК). Однако всё закончилось пшиком и с трудом реанимируется до сих пор. Новые республиканские власти тогда публично сравнивали схему банкротства ВТК с МММ. От деятельности «Саввы» в Чувашии пострадали более 1,4 тыс. дольщиков и соинвесторов. Республика не только впервые столкнулась с такой проблемой, как «обманутые дольщики», но и с массовыми увольнениями на текстильном и индустриально-строительном предприятиях и многомиллионными долгами по зарплате. На ряд руководителей среднего звена были заведены уголовные дела, топ-менеджеры объявлены в международный розыск. Беспрецедентным для республики стало решение о привлечении к субсидиарной ответственности весь топ-менеджмент «Саввы».

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