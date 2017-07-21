Бывший мэр Дзержинска и экс-депутат задержан за хищение подвесного потолка

Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM Бывший мэр Дзержинска (Нижегородская область), бывший депутат областного Законодательного собрания, а ныне заместитель директора Дзержинского политехнического института (ДПИ) НГТУ Виктор Портнов задержан по подозрению в хищении подвесного потолка в одном из городских зданий.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью хищения были проведены в июне 2017 года. Стоимость разобранного потолка оценивается в 410 тыс рублей.

Распоряжение о проведении этих работ было отдано Портновым.

Примечательно, что помещение принадлежит администрации города Дзержинск. До февраля текущего года оно было арендовано ДПИ, но на сегодня вуз к этому помещению никакого отношения уже не имеет. Оно передано другому арендатору.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на тайное хищение чужого имущества в крупном размере»).

В ближайшее время Портнову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Виктор Портнов в 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. В 2005 году — мэром Дзержинска.

В 2010 году повторно принял участие в выборах мэра, но проиграл Виктору Сопину, который стал последним всенародно избранным мэром города. Тогда именно Сопин активно обвинял Портнова в целом ряде ряде коррупционных сделок с городским имуществом

После того, как под давлением губернатора Валерия Шанцева в 2012 году городская дума Дзержинска пошла против мнения жителей города и проголосовала за изменение системы формирования местной власти и переходе на двуглавую систему управления МСУ, Портнов пробовал вернуться в городскую власть и выставлял свою кандидатуру на пост главы городской администрации, однако занять эту должность ему не удалось.