В Марий Эл от удара молнии в остановку погибла женщина

Йошкар-Ола, , 13:30 — REGNUM В результате прохождения грозового фронта вблизи деревни Петъялы Волжского района Марий Эд произошел разряд молнии в остановку общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В ведомстве отмечают, что есть пострадавшие.

На остановке в момент удара находились двое — 45-летняя женщина и 63-летний мужчина. Женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован в Волжскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Ночью с 20 на 21 июля шаровая молния в Волжске подожгла дом. Жители дома были разбужены ударами грома, отключив электричество они отправились спать. Примерно через 20 минут их вновь разбудил громкий хлопок и запах гари. К прибытию пожарных открытым огнем горел чердак дома, пламя начинало перекидываться на второй этаж постройки. Открытое горение на площади около 50 кв метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью.

В МЧС предупреждают: не стоит находиться во время грозы рядом с железнодорожным полотном, у высотного объекта без молниеотвода; касаться частями тела металлических предметов; не купаться и стараться сохранить одежду сухой.

При этом Марийский центр гидрометеорологии предупреждает, что опасность гроз и порывов ветра до 15−20 м/с сохраняется в течение всего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Оренбуржье от удара молнией погиб мужчина. Рядом с телом погибшего также был обнаружен труп лошади. По информации регионального СУ СКР, мужчина на время подменил отца, который работал пастухом.