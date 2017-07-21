Непорядочного сахалинского судовладельца осудили в Калининграде

Южно-Сахалинск, , 15:45 — REGNUM Калининградский областной суд заставил сахалинского судовладельца — южно-сахалинское ООО «Альбакор Прим» — выплатить экипажу краболова «Павел Копытин» все долги по заработной плате. Апелляцию судовладельца суд отклонил, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Название сахалинской рыбопромысловой компании — «Альбакор Прим» — уже становилось достоянием общественности: в декабре 2016 года его упоминали в связи с другим сахалинском судовладельцем — ООО «Парус», моряки которого объявили забастовку в Амстердаме в связи с хронической невыплатой заработной платы на т/х «Николай Касаткин». Тогда моряки сообщили инспекторам РПСМ, что ООО «Парус» и ООО «Альбакор Прим» — дублирующие друг друга организации.

Согласно данным ЕГРЮЛ, и ООО «Парус» и ООО «Альбакор Прим» находятся не просто в одном городе — Южно-Сахалинске, но и расположены в одном здании и даже на одном этаже.

В 2016 году «Альбакор Прим» оставила на 4 месяца экипаж краболова «Павел Копытин» без зарплаты. Судно занималось промыслом краба и судовладелец получил солидный доход. Но, набив карманы, не посчитал нужным честно рассчитаться с моряками.

«Всё дело в том, что трудовые отношения работодателя и работников на судне были весьма своеобразными: фирма вела двойную бухгалтерию и платила зарплату в конверте, то есть как бы что-то обещала. Но под конец действия контракта судовладелец тыкал носом работников в их подпись на трудовом договоре, в котором был черным по белому прописан оклад в шесть тысяч рублей, а также то, что никакие устные договоренности не имеют силы. Вот эти самые шесть тысяч рублей контора платила», — рассказали в Калининградской территориальной организации РПСМ.

«Кинутые» рыбаки обратились за помощью в Российский профсоюз моряков. На тот момент в Калининградскую организацию РПСМ поступило около 50 заявлений от моряков, работавших на судах ООО «Парус», ЗАО «Альбакор Прим» и еще одной сахалинской горе-компании — ЗАО «Примрыбфлот», которая также квартирует в одном офисе с «Парусом» и «Альбакор Прим». На Дальнем Востоке моряки слишком хорошо знают этих судовладельцев — набрать экипажи из числа дальневосточников у непорядочных судовладельцев не получится. Поэтому они стараются вербовать экипажи подальше от ДФО, на Западе России — ведь без моряков суда в море не выйдут.

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Профсоюз отработал по всем заявлениям. Но, к сожалению, не у всех рыбаков были шансы добиться своих денег. Причиной тому явились отсутствия доказательств «зарплаты в конверте». Кроме того, контролирующие и правоохранительные органы по жалобам РПСМ отработали без энтузиазма, а ведь нарушений у вышеуказанных работодателей была тьма-тьмущая.

Только в суде по делу «Павла Копытина» удалось связать все бумажки, показания и факты. Представитель ответчика, постоянно ссылался на то, что работодатель честный, что представленные моряками доказательства добыты преступным путём, что профсоюз не имеет полномочий защищать работников и так далее. Однако спустя ряд многочасовых заседаний суд пришел к выводу: удовлетворить просьбы истцов. Но ответчик настаивал на своём и никак не хотел соглашаться. Несмотря на то, что рыбаки пахали без выходных, по 16 часов в условиях крайнего севера, ЗАО «Альбакор Прим», набивший свои карманы, пошел на принцип и подал апелляционную жалобу на семи листах в областной суд. Ответчик снова обвинил всех, кого только можно — и суд, и профсоюз, и рыбаков — в недобросовестности.

Пятого июля Калининградский областной суд вынес решение об оставление без изменений решения суда первой инстанции. А это значит, что моряки получат свои деньги.

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Напомним, «черную» схему оплаты труда моряков практикуют многие сахалинские судовладельцы. В частности, небезызвестный предприниматель из Южно-Сахалинска Иван Пивнев, в отношении которого в настоящее время возбуждено 20 уголовных дел, заключал с моряками 2 контракта — рублевый и долларовый. Причем, долларовый контракт, из-за которого люди и идут в море, был составлен с такими нарушениями, что получить по нему деньги было в принципе невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экипаж т/х «Николай Касаткин», принадлежащего южно-сахалинскому ООО «Парус», объявил забастовку в порту Амстердама в связи с хроническими неплатежами и бесчеловечными условиями труда. Среди всех регионов ДФО Российский профсоюз моряков особо отмечает Сахалинскую область, как территорию, на которой годами грубейшим образом нарушаются права моряков.