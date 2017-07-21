В Киргизии арестовали террориста с двумя гранатами РГД-5

Бишкек, , 13:04 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии арестовали боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить теракты в южных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе обыска по месту жительства задержанного милиционеры обнаружили две гранаты РГД5 и большое количество материалов религиозно-экстремистского характера на узбекском и арабском языках.

По имеющейся информации, 22-летний житель города Ош прошел диверсионно-боевую подготовку в лагерях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и воевал против правительственных сил на сирийской и иракской территориях.

МВД проводит следственные мероприятия для выяснения других лиц, участвующих в экстремистской и террористической деятельности. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

ИА REGNUM напоминает, что в середине июля 2017 года на юге Киргизии был арестован еще один воевавший в Сирии террорист с восьмикилограммовой самодельной бомбой и несколькими мешками компонентов для взрывных устройств.