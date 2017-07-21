Мать двоих детей покурила в самолёте из Антальи в Петербург

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Женщина с двумя детьми, возвращавшаяся из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, закурила на борту самолета. По прибытии в аэропорт «Пулково» она была остановлена сотрудниками транспортной полиции и привлечена к административной ответственности. Об этом сообщило 21 июля Управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Ночью 20 июля в линейный отдел МВД России в аэропорту «Пулково» поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что на борту самолета, летевшего из Антальи в Петербург, в туалете сработали датчики дыма.

Сотрудники полиции по прибытии рейса в петербургский аэропорт выявили правонарушительницу, закурившую на борту самолета, что категорически запрещено правилами полета.

«С ней следовали её несовершеннолетние дети-дочери в возрасте 5 и 15 лет. Выяснено, что женщине 40 лет, она проживает в культурной столице», — отметили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Это нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

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