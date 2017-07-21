Камчатка нуждается в создании Центра экстренной помощи морским животным

Петропавловск-Камчатский, , 12:02 — REGNUM На Камчатке после смерти двухмесячного щенка калана, которого пытались выходить местные ветеринары, задумались о необходимости создания Центра экстренной помощи морским животным. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM главный ветеринар региона Марина Ништа, сейчас в крае нет специализированной базы для спасения таких животных.

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«Нам нужно отработать алгоритм действий. Посмотреть, либо на базе Росприроднадзора, либо КамчатНИРО, создать такой центр. Сейчас вырабатываются предложения по этому поводу. Но мы уверены, что такая база необходима», — сказала Марина Ништа.

Специалист отметила, что спасенный жителями и выхаживаемый местными ветеринарами 2-месячный калан скончался в понедельник вечером.

«Еще в воскресенье по внешнему виду он был здоров, утром ему стало хуже и вечером он умер. Да, у нас пока нет специализированного центра, но мы принимали все возможные меры. Сейчас ведутся исследования, результаты которых будут направлены специалистам в Приморский край для определения причин смерти», — добавила главный ветеринар.

Специалисты за пределами края, с которыми консультировались камчатские ветеринары, отметили, что выходить калана в таком возрасте даже при наличии всех необходимых условий гораздо сложнее, чем других животных.

Как сообщало ИА REGNUM, двухмесячный детёныш калана был найден в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты. Волонтёры сообщили об этом в Росприроднадзор и агентство по ветеринарии. Ситуацию осложняло то, что в Камчатском крае нет специализированных учреждений, которые имеют опыт работы с такими животными. Первую экстренную помощь животному оказали в городской ветеринарной станции.

По словам специалистов, оставшись без матери в таком возрасте, щенок калана был обречен на гибель. Но когда он попал в руки ветеринаров, они сделали все возможное, чтобы ему помочь и калан пошел на поправку, но потом его состояние вновь резко ухудшилось.