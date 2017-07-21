Вынужденно севший в Казани самолёт продолжит полёт ночью

Казань, , 12:00 — REGNUM

Самолёт, совершивший вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пожилой пассажирки, продолжит полёт в 00:49. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Татарии, Airbus A320 следовал из московского аэропорта «Домодедово» в Барнаул.

Женщину 1945 года рождения передали на руки медикам в одну из больниц Казани. Ей стало плохо на борту и капитан принял решение совершить посадку. Всего на борту находился 151 пассажир. Авиалайнер проследует по маршруту в 00:49.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля пассажирский самолёт Airbus А320, выполнявший рейс Москва — Караганда, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани в связи с произошедшим задымлением в багажном отсеке.

В переднем багажном отсеке самолёта Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии», который выполнял рейс из Москвы («Шереметьево») в Караганду («Сари-Арка», Казахстан), произошло задымление.

На его борту находились 117 человек. В результате инцидента никто не пострадал.