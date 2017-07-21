Смертельное ДТП под Курском: автомобиль с 10 пассажирами ехал из Орла

Курск, , 11:54 — REGNUM Участники страшного ДТП под Курском, унесшего жизни шести людей вечером 19 июля, направлялись в Курск из Орла. Об этом сообщили в эфире «Первого канала» 20 июля.

За рулем находился 23-летний мужчина. Как уже сообщало ИА REGNUM, у него не было водительских прав.

В салоне автомобиля вместе с водителем 19 июля находились десять человек — шестеро детей и четверо взрослых. На трассе «Курск — Поныри» в районе поселка Щетинка водитель попытался развернуться в противоположную сторону через две сплошные и столкнулся с двигавшимся навстречу Volkswagen.

Пятеро пассажиров Peugeot — четыре ребенка и один взрослый — погибли на месте. Младенец, которому было всего несколько месяцев, скончался в больнице, и число жертв аварии возросло до шести. Остальные пострадавшие госпитализированы, некоторые — в тяжелом состоянии. Водитель, который был виновником ДТП, тоже выжил.

По данным СМИ, у некоторых пассажиров набитого автомобиля не было при себе документов, поэтому установить их личности было сложно. Предположительно, они были членами одной цыганской общины. Есть даже вероятность, что в салоне поместились не все пассажиры, а кто-то из детей ехал в багажнике автомобиля.

Всего в тот же день, 19 июля, в Курской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили ранения и шестеро погибли. ДТП с материальным ущербом было зафиксировано 46. За нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения от управления автомобиля отстранили девятерых водителей, один отказался от прохождения освидетельствования, трое были задержаны за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Средства фото‑ и видеофиксации засвидетельствовали 5289 нарушений ПДД, в том числе 4959 случаев превышения скорости.

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