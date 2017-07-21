Саратовские дельцы выпускали фальсифицированное сливочное масло

Саратов, , 11:46 — REGNUM В Саратовской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного сливочного масла. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД региона, владельцам товарных брендов причинен ущерб на сумму около 24 млн рублей.

«Цех был оборудован холодильным оборудованием, автоматами для фасовки и упаковки продукции. Производство осуществлялось в ночное время. У организаторов отсутствовала какая-либо разрешительная документация, в том числе сертификаты соответствия и медицинские книжки. Помимо обмана покупателей относительно состава продукции, организаторы производства незаконно использовали логотипы известных товарных знаков, не имея на то разрешения законных правообладателей — товаропроизводителей. Владельцам товарных брендов причинен ущерб на сумму около 24 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

По выявленным фактам Следственной частью ГСУ ГУ МВД региона в отношении организаторов подпольного цеха возбуждено девять уголовных дел по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

«Собранная сотрудниками полиции доказательная база послужила основанием для утверждения обвинительного заключения и направления материалов уголовного дела в суд. Максимальное наказание за совершение инкриминируемых деяний составляет 6 лет лишения свободы», — отметили в полиции.

Отметим, согласно статистическим данным, Саратовская область занимает второе место среди российских регионов по ввозу пальмового масла. В апреле 2017 года в Россию было ввезено 69,3 тыс. тонн пальмового масла, на 7,9 тыс. больше, чем в марте. Максимальный объем этого продукта поступил в Краснодарский край — 46 тыс. тонн, в Саратовскую область — 9,1 тыс. тонн, в Нижегородскую — 5,1 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году полиция пресекла в Саратове деятельность организованной преступной группы, которая занималась производством фальсифицированного сливочного масла. По информации ГУ МВД региона, подпольный цех находился в Заводском районе в арендованном помещении. Злоумышленники работали по ночам, у них не было никаких разрешительных документов, в том числе сертификатов соответствия и медицинских книжек у работников.

Цех работал с октября 2014 года по апрель 2016 года. Члены ОПГ осуществляли фасовку и упаковку растительных жиров под видом сливочного масла и реализовывали продукцию на территории Саратовской области и других регионов России. Фальсифицированное масло поступало на рынки, предприятия общественного питания и оптовым поставщикам, которые реализовывали его в том числе в социальных учреждениях. ОПГ незаконно использовала семь известных товарных знаков, не имея на то разрешения законных правообладателей. Своими действиями они причинили правообладателям материальный ущерб на 14 млн рублей.

По подозрению в незаконной деятельности полицейские задержали троих саратовцев 29, 30и и 35 лет. В отношении них было возбуждено уголовное дело.