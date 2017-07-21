Владелец ульяновского нелегального казино сдал ФСБ чувашских мошенников

Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор мошенникам, которые обманули жителя Ульяновска, пообещав ему обеспечить условный срок. Один из злоумышленников представился помощником судьи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии, которое возбудило и расследовало данное дело.

Перед судом предстали два человека — 29-летний мужчина и его 25-летняя сообщница. Следствием и судом установлено, что они обманули находящегося под следствием 26-летнего жителя Ульяновска.

«Вступив в преступный сговор, мошенники обратились к подсудимому с предложением оказать содействие в назначении ему наказания в виде условного срока лишения свободы по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении него за незаконную организацию азартных игр. При этом злоумышленница представилась помощником судьи одного из районных судов Чебоксар», — отметили в УФСБ.

После получения согласия у подсудимого злоумышленники потребовали от него 200 тыс. рублей якобы для последующей передачи в качестве взятки судье, рассматривающей дело. В конце декабря 2016 года мошенники были задержаны сотрудниками УФСБ с поличным.

Чебоксарский районный суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»). Мужчина получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его сообщница получила 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Чебоксарах был вынесен обвинительный приговор двум жителям города, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ. Они требовали от потерпевшего деньги за якобы компрометирующие материалы, обещая за 50 тыс. рублей не привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, установлено, что с ноября 2016 года по январь 2017 года один из мошенников, злоупотребляя доверием 28-летнего потерпевшего, неоднократно занимал у него в долг различные суммы, заведомо зная, что не собирается их воз­вращать. Общая сумма ущерба превысила 200 тыс. рублей.

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