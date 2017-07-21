«Не знаю, как вернуть дочь домой»: жертвы мошенников с билетами на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 10:55 — REGNUM На Камчатке возросло количество обращений в полицию от жителей Вилючинска, которые стали жертвами мошенников в результате работы одной из авиакасс закрытого города. Более того, как передает корреспондент ИА REGNUM, люди сейчас пишут в социальных сетях о том, что находятся в отпуске и как возвращаться домой не знают — кому-то нужно 90 тыс. рублей, кому-то 150, а кому-то и больше 200 — все зависит от количества находящихся в отпуске членов семьи.

Уже несколько дней люди приходят к офису авиакасс с названием «Мередиан» в Вилючинске, но там двери закрыты, и они идут в соседнюю компанию проверить билеты. Корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что за последние несколько дней обратилось большое количество людей. Кому-то повезло, и их билеты действительны, но большинству все же нет — поездка в отпуск не состоится. Однако, по мнению пассажиров, тем, кто еще не успел улететь в отпуск, повезло все же больше.

«Я здесь в отпуске с двумя детьми. Увидела информацию об этой авиакассе и решила проверить билеты. Мы должны были улететь домой 23 июля. Билеты недействительны. Мне нужно 165 тыс рублей, чтобы вернуться домой. Что делать, я не знаю», — пишет в социальных сетях пострадавшая.

«У меня жена с дочерью и племянницей в Сочи. Вчера проверили билеты. У жены билеты нормальные, а у детей нет. Я не знаю, что мне делать. Денег просто нет. Понимаете? Просто нет у меня денег. Нужно больше ста тысяч рублей, и еще билеты надо найти. Что мне делать? Не знаю, как вернуть дочь домой», — поделился проблемой в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отец «застрявшего» семейства Алексей.

Отметим, что среди тех, кто пострадал от действий мошенников, очень много бюджетников и военных (в Вилючинске базируется база атомных подводных лодок ТОФ). Всем, кто купил билеты и лишился их, еще нужно будет как-то отчитаться за них перед работодателями.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД уже ведет проверку по заявлениям граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Люди покупали билеты, но потом выяснилось, что они аннулированы. Авиакассы, где их приобретали, закрыты.