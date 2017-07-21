Трагедия в Рязанской области: мужчина зарезал всю свою семью

Сасово, Рязанская область, , 10:55 — REGNUM В Рязани возбуждено уголовное дело об убийстве женщины и двух ее сыновей, которым было 12 и 9 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области, по предварительной информации, убийство совершил супруг женщины и отец мальчиков. После этого он покончил с собой.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего»). Тела были обнаружены в одном из домов города Сасово.

«По предварительным данным, мужчина нанес супруге и детям множественные ножевые ранения, после чего покончил с собой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что подобный случай произошел в апреле этого года в Ставрополе. Мужчина также убил свою супругу, двух маленьких детей и покончил с собой.

Ранее, летом 2015 года в Нижнем Новгороде Олег Белов убил беременную жену и шестерых маленьких детей, после чего поехал во Владимирскую область и убил собственную мать. 29 июня 2016 года Белов был приговорен к пожизненному сроку. У него признали психическое расстройство.

Также такие случаи были в Петербурге, Калининграде, Таганроге и других городах России.

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