9 природных пожаров бушуют на Ямале

Салехард, , 10:51 — REGNUM Девять природных пожаров общей площадью 203 га действует на Ямале. Об этом сообщается в пятницу, 21 июля, на официальном сайте органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«На Ямале действует 9 природных пожаров на площади 203 га, из них 4 — возникших за последние сутки, — говорится в совершении. — Пожары действуют в Шурышкарском, Красноселькупском, Пуровском, Приуральском и Надымском районах».

Сотрудникам специальных служб, находящихся на месте ЧП, в течение суток удалось ликвидировать 3 пожара.

«В тушении пожаров задействовано 112 десантных пожарных ГКУ «Ямалспас» и 7 единиц техники (воздушные судна для доставки личного состава)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза населенным пунктам и объектам экономики нет.