Власти Приамурья обещают помощь обманутым дольщикам, но конкретику опускают

Благовещенск, , 12:06 — REGNUM Порядок предоставления поддержки обманутым дольщикам власти Амурской области обещают утвердить в середине августа 2017 года. Однако пока неизвестно, по каким критериям и, главное, в каких объёмах граждане будут получать финансовую помощь. В региональном парламенте тем временем уточнили, что в условиях дефицитной казны поддержку нужно оказать только действительно нуждающимся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам зампредседателя областного правительства Дмитрия Тетенькина, к разработке порядка предоставления государственной поддержки обманутым дольщикам подключены все профильные министерства. Механизм обещают ввести в действие к середине августа 2017 года, после того как его проверит прокуратура и утвердит губернатор.

Тут же было озвучено, что опрос среди дольщиков строительной фирмы-банкрота «Городка» показал, что из 86 граждан — 82 заявили о желании воспользоваться господдержкой.

Однако на очередной встрече с обманутыми людьми какой-либо конкретики относительно самого порядка поддержки так и не прозвучало: какие категории дольщиков получат денежные средства, в каком объёме и главное — когда?

Некую ясность внесли члены комитета по социальной политике, которые сегодня, 21 июля, заседали в Законодательном собрании Амурской области. После долгих дискуссий депутаты пришли к выводу, что в условиях дефицитной казны помощь должна быть оказана только действительно нуждающимся дольщикам, признанным таковыми в установленном законом порядке.

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В качестве критерия величины помощи предложили рассматривать среднюю стоимость квадратного метра жилья по месту проживания дольщика. Кроме того, дольщикам предлагают выделять земельные участки под индивидуальное строительство и строительную древесину.

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с «Городком» в 2013 году, однако к 2017 году они так и не получили обещанных квартир. Все эти годы люди платили проценты по ипотеке, кто-то использовал материнский капитал и другие меры федеральной поддержки, так и не улучшив свои жилищные условия.