На Алтае будут судить главаря банды, совершавшей убийства при помощи бомб

Рубцовск, Алтайский край, , 10:30 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Рубцовска Сергея Воробьева. Его обвиняют в создании и руководстве вооруженной бандой, промышлявшей убийствами, разбоем и грабежами более 10 лет. «Визитной карточкой» бандитов при совершении преступлений стал подрыв самодельных бомб. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следствием установлено, что деятельность банды, состоящей из двух человек, началась в 2005 году с изготовления взрывного устройства. А использовано оно было 7 августа 2005 года для подрыва вблизи автомобиля с экипажем отдела вневедомственной охраны. Преступники намеревались завладеть оружием, но попытка была безуспешной: сотрудники милиции, несмотря на полученные ранения (от которых один из них скончался в автомобиле скорой помощи), успели вызвать наряд подкрепления.

В следующий раз самодельные бомбы были использованы 16 и 27 августа 2006 года. Следствием установлено, что главарь банды осуществил два подрыва самодельными взрывными устройствами входных дверей в подъезды многоквартирных жилых домов в Рубцовске только для того, чтобы испытать возможности взрывных устройств и проверить боеготовность группы.

Кроме того, 18 августа 2006 года банда с применением ножа и огнестрельного оружия совершила разбойное нападение на почтальона. Срезав с пояса сумку, они открыто похитили у женщины деньги в сумме более 12 тысяч рублей. Известно, что в дело вмешался случайный прохожий, который попытался пресечь преступление. Из подручных средств у него была только лопата. Именно она и спасла жизнь защитника, поскольку преступники произвели прицельный выстрел в голову: пуля попала в широкую часть садового инструмента.

В следующий раз преступники при помощи взрывного устройства решили ограбить не одного почтальона, а все городское почтовое отделение, но потерпели неудачу: 16 августа 2007 года изготовленное взрывное устройство не сработало. Уже спустя десять дней банда напала на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе Алтайского края, где также были использованы самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие. Тогда серьезно пострадала караульный на наблюдательной вышке.

Также следствием установлена причастность банды к разбойному нападению, совершенному в июне 2010 года на одной из автозаправочных станций Рубцовска. Жертвой стал водитель-экспедитор одного из предприятий, осуществлявший сбор выручки с торговых точек города. Бандиты его застрелили и завладели деньгами в сумме около 60 тысяч рублей.

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Впоследствии, когда напарник главаря банды скончался, его место занял племянник главаря, который недавно освободился из мест лишения свободы. Нападения на почтальонов возобновились.

13 мая 2015 года банда напала и похитила у женщины денежные средства в сумме более 110 тысяч рублей, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Аналогичное преступление было совершено и 20 апреля 2016 года: тогда у почтальона похитили 120 тысяч рублей. Интересно, что череду жестоких преступлений помогла раскрыть тоже почтальон. В августе 2016 года бдительная женщина заметила мужчину, который на улице явно преследовал ее некоторое время, и успела сообщить об этом в полицию.

Позже при участии сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по Алтайскому краю в ходе проведения осмотра домовладения главаря банды были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

«Следователем Следственного комитета проведена колоссальная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе назначено и проанализировано более 400 различных судебных экспертиз (генетических, взрыво-технических, баллистических, трасологических, судебно-медицинских), допрошено более 300 лиц. Объем уголовного дела составил более 70 томов», — отметили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.

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