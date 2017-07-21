«ВИМ-Авиа» объяснила отказ в перелете беременной пассажирки

Москва, , 09:59 — REGNUM Беременную женщину не пустили на борт самолета «Москва — Магадан» из-за вероятной угрозы преждевременных родов. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в «ВИМ-Авиа».

"Пассажирка, которой было отказано в перевозке, находилась на 38-й неделе беременности», — отметили в авиакомпании.

Авиакомпания отказала в перевозке женщине, планировавшей совершить восьмичасовой перелет по маршруту Москва-Магадан, чтобы «не подвергать риску жизни ее и будущего ребенка», говорится в сообщении.

Отмечается, что представители «ВИМ-Авиа» допускают пассажиров на борт воздушного судна за 8 недель до предполагаемых родов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудники авиакомпании в аэропорту «Домодедово» отказались пустить на борт самолета женщину, которая находилась на позднем сроке беременности из-за опасений, что она может родить во время восьмичасового перелёта.

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