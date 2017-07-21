Осуждённый за аварию с 18 погибшими водитель экстрадирован в Армению

Подольск, Москва, , 09:55 — REGNUM Осужденный в России Грачья Арутюнян 20 июля был экстрадирован в Армению, сообщает пресс-служба министерства юстиции Армении.

4 августа 2014 г. Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна, который в июле 2013 года за рулем груженого щебнем «КамАЗа» врезался в рейсовый автобус в Подольске, к 6 годам и 9 месяцам колонии общего режима.

Тогда в результате ДТП погибло 18 человек, свыше 40 получили травмы различной тяжести. Как объяснил на суде водитель, маневр он совершил из-за неисправных тормозов — пытаясь уйти в левый кювет, чтобы предотвратить аварию, шофер не заметил автобуса. Экспертиза впоследствии подтвердила проблемы с тормозами у автомобиля.

Владельца грузовика, допустившего перегруз машины и не следившего за ее техническим состоянием, к уголовной ответственности так и не привлекли, несмотря на то что о такой возможности говорили ряд чиновников.

В сообщении Минюста Армении отмечается, что «после передачи заключенного, согласно 10-й статье вышеупомянутой конвенции, вынесенный иностранным государством приговор должен быть признан компетентным судом РА и приведено в соответствие с Уголовным кодексом РА уголовно наказуемое деяние, оставив при этом неизменным установленное наказание».

«После признания компетентным судом Республики Армения приговора компетентного суда Российской Федерации и распоряжения об исполнении приговора, согласно внутригосударственному законодательству Армении, вид исправительного учреждения и место отбывания наказания определяет комиссия по распределению уголовно-исполнительного управления Минюста Армении».

После ареста Арутюняна в 2013 г. в Армении перед российском посольством прошло несколько митингов и пикетов, так как арестованного водителя доставили в суд для избрания меры пресечения в женском халате.

Кроме того, в Армении были возмущены начавшейся после трагедии «антикавказской кампанией» в некоторых российских СМИ и на федеральных телеканалах.

Примечательно, что экстрадиция Арутюнян совпала с запретом для водителей из Армении работать в России. Сейчас вопрос пытается урегулировать Совет Евразийской экономической комиссии.

С 1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно тексту закона, с 1 июня управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается.

Закон был принят как раз после аварии в Подольске, но его вступление в силу несколько раз откладывалось.