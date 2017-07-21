В Северной Осетии арестован полицейский, забивший до смерти женщину

Владикавказ, , 09:44 — REGNUM По подозрению в убийстве своей жены задержан инспектор ГИБДД МВД по Северной Осетии. Полицейского обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть женщины.

В Следственном комитетесообщили, что 34-летний сотрудник полиции на почве ревности, находясь в собственной квартире, избил свою жену. Между супругами возникла ссора, которая переросла в побоище. 26-летней женщине наносились удары руками и ногами, в результате которых она, не приходя в сознание, умерла в реанимационном отделении республиканской клинической больницы.

У жертвы был диагностирован диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени». По факту преступления возбудили уголовное дело. Следователи ходатайствовали о заключении задержанного под стражу. Как сообщили в СКР, свою вину подозреваемый не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении подозреваемого в убийстве полицейского в МВД назначена служебная проверка. По ее результатам он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в МВД.

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Напомним, 11 июля 2017 года в Ростовской области сотрудник полиции майор Сергей Кадацкий расстрелял свою жену и тестя. На трассе Ростов — Таганрог он прямо из окна своего автомобиля открыл огонь по машине, где находились его жена и ее отец. 36-летняя женщина погибла на месте, а мужчину доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Причины, по которым полицейский совершил это дикое преступление, выясняются. Есть версия, что трагедия произошла из-за того, что после развода дети остались с супругой.

В августе 2016 года трагедия с участием полицейского произошла в городе Буденновске Ставропольского края. Оперуполномоченный полиции на почве ревности убил свою жену. Он дождался свою бывшую супругу в подъезде, а увидев ее с новым избранником, напал на них с ножом. Женщина от ранений скончалась, а ее спутник был доставлен в больницу. Сам полицейский после всего произошедшего вернулся к себе домой и покончил собой.

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