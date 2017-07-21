В Уфе чиновника подозревают в получении взятки в 1,3 млн рублей

Уфа, , 09:53 — REGNUM Следственным органами Башкирии было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей руководителя одного из муниципальный учреждений Уфы. Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по подозрению 28-летнего заместителя начальника по хозрасчетной деятельности муниципального бюджетного учреждения в получение взятки в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

По версии следователей, подозреваемый получил в июле 2017 года около 1,3 млн рублей от предпринимателя за асфальтирование территории одного из предприятий города. По предварительным данным, работы были проведены без заключения договора с привлечением работников и техники муниципального учреждения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере). Санкции статьи предполагают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый, работавший в бюджетном учреждении, ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищения.

В настоящий момент проводится все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В отношении подозреваемого в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: Два сотрудника МЧС в Поморье обвиняются во взятках

Читайте развитие сюжета: Сотрудник Ростехнадзора по Оренбургской области попался на крупной взятке