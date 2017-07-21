Четверо членов семьи погибли в ДТП на трассе М-5 под Чебаркулем

Челябинск, , 09:37 — REGNUM Авария, в которой погибли четверо членов семьи, произошла на федеральной трассе М-5 в районе города Чебяркуль. «Газель» семьи столкнулась лоб в лоб с большегрузом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авария произошла 20 июля в утренние часы на 1798 километре федеральной дороги «Москва-Челябинск». Газель, по невыясненным причинам, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем-фурой Volvo. Цельнометаллическая Газель от столкновения опрокинулась, кузов автомобиля слетел с шасси. Погибли управлявший машиной 57-летний глава семейства, 50-летняя женщина, парень 20 лет и 15-летний подросток. Девочка 2007 года рождения находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительной информации ГИБДД, семья возвращалась из Казахстана домой в Ингушетию, водитель Газели решил обогнать впереди идущий транспорт, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с грузовой машиной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.