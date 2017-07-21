Землетрясения у берегов Греции и Турции: Граждане РФ не пострадали

Афины , , 09:36 — REGNUM При землетрясении в Эгейском море, эпицентр которого находился в 10 км от курортного города Бодрума на юго-западе Турции и в 16 км от греческого острова Кос, туристы из Российской Федерации не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

«Мы направили запросы в больницы, где были зарегистрированы обращения пострадавших при землетрясении, — сказал источник. — Однако ни одного запроса от граждан России не поступало».

Советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева добавила, что Федеральное агентство по туризму призывает граждан РФ, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, «следовать указаниям властей и внимательно относится к рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 20 по 21 июля в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7 произошло, эпицентр которого находился в 10 км от курортного города Бодрума на юго-западе Турции и в 16 км от греческого острова Кос.

По последним данным, в результате ЧП погибли 2 человека, еще несколько пострадали.

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