Попавший в аварию в Перми рейсовый автобус работал нелегально

Пермь, , 09:32 — REGNUM В Перми 14 пассажиров, пострадавших во время аварии, передвигались на рейсовом автобусе, который работал, как выяснилось, нелегально. по данным краевого Минтраса, перевозчик недобросовестно оказывал свои услуги и его лишили лицензии ещё 24 апреля. Об этом чиновники проинформировали автодорожный надзор, ГИБДД и коллег из администрации Краснокамского района, сообщает портал v-kurse.ru.

Также по данным СМИ, ООО ТК «Автодан Плюс» (учредитель — Татьяна Мецгер) арендовало автобус, попавший в ДТП, у московского ООО «Чистая энергия», которым владеет офшорная компания с Каймановых островов «Клин энерджи фонд лимитед». Фактическим владельцем ООО ТК «Автодан Плюс» является краснокамский перевозчик и совладелец ООО «Краснокамские автобусы» Анатолий Рыбин. Именно он выезжал на место ДТП и давал комментарии журналистам.

Стоит отметить, до недавних пор ООО ТК «Автодан Плюс» находилось в процедуре банкротства, а в 2015 году привлекалось к административной ответственности по требованию прокуратуры за нарушение требований по наличию и ведению журнала учета дорожно-транспортных происшествий и нарушения правил дорожного движения, и отсутствие контроля за оформлением и ведением путевой документации. А в 2016 году предприятие выступало ответчиком в суде по иску арендатора краснокамского автовокзала ООО «АВ-Север».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Перми 19 июля на ул. Якутской произошла авария с участием рейсового автобуса, который двигался из Краснокамска в краевой центр. НЕФАЗ опрокинулся в кювет, из-за чего пострадало 14 пассажиров. Все они были доставлены в медучреджения, два человека от госпитализации отказались. На 20 июля в больницах находилось восемь человек, из них двое — в тяжёлом состоянии. По факту аварии проводится доследственная проверка.

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